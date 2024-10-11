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Росія вчора двічі вдарила по критичній інфраструктурі Миколаєва: постраждали троє людей

Наслідки обстрілу Миколаєва, Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва, Архівне фото «МикВісті»

У четвер, 10 жовтня, російська армія двічі вдарила по критичній інфраструктурі Миколаєва, спричинивши пожежу та пошкодження будинків.

Про це повідомли у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що об 11:48 та 12:10 ворог з інтервалом у 20 хвилин завдав подвійного удару балістичними ракетами, попередньо — «Іскандер-М», по обʼєкту критичної інфраструктури міста.

Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована рятувальниками. Пошкоджені вікна й дах чотирьох багатоквартирних будинків та дах одного приватного будинку. Поранення отримали дві жінки 59-ти й 52-х років та 57-річний чоловік, стан всіх постраждалих —легкий. Медична допомога надана амбулаторно.

Також вчора, о 09:50 російська армія атакувала Куцурубську громаду дроном типу FPV. А о 22:20 завдала артилерійських обстрілів, внаслідок чого, у селі Солончаки пошкоджені приватний будинок. Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, що ввечері, 9 жовтня, о 22:15 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт на околицях Миколаєва, попередньо крилатими ракетами Х-59/Х-69. Пошкоджено складські будівлі.

Також 9 жовтня російська армія сім разів атакувала Куцурубську громаду з FPV-дронів, а о 12:49 завдала артилерійських обстрілів. Внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджені два житлових будинки, у селі Дмитрівка — три будинки, лінію електропередач, газопровід, господарчі споруди, непрацюючий заклад дошкільної освіти та три автомобілі.

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