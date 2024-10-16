  • середа

    16 жовтня, 2024

  • 10.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 16 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 10.2° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни обстріляли житловий будинок на Херсонщині: постраждали дві жінки

Російські війська атакували Білозерку Херсонської області. Фото: Херсонська обласна державна адміністраціяРосійські війська атакували Білозерку Херсонської області. Фото: Херсонська обласна державна адміністрація

Ввечері 16 жовтня російські війська атакували Білозерку Херсонської області. Внаслідок обстрілу двоє людей поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що росіяни влучили у житловий будинок, через це постраждали дві жінки, 59 та 60 років.

«Першу — шпиталізували до лікарні з вибуховою травмою, контузію, пораненням ноги. Другій потерпілій меддопомогу надали на місці. Вона дістала вибухову травму, контузію та забій голови», — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Херсонській області за минулу добу, 15 жовтня, внаслідок російських ударів постраждали шість людей. Російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адмінбудівлю та житлові квартали.

Останні новини про: Обстріли

Кім про нічний обстріл Миколаєва ракетами С-300: «Такого не було з 2022 року»
Росіяни вдарили ракетами С-300 по Очакову: пошкоджені будинки та електромережа
Армія ворога вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури, освітньому закладу та житловим кварталам Херсонщини: є поранені

Читайте також:

новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська
новини

В Миколаївській ОВА заявили, що кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 23

Аліна Квітко
новини

Влада Очакова планує присвоїти звання «Почесного громадянина» меру французького міста Фекам

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла

Юлія Бойченко

Останні новини про: Обстріли

Армія ворога вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури, освітньому закладу та житловим кварталам Херсонщини: є поранені
Росіяни вдарили ракетами С-300 по Очакову: пошкоджені будинки та електромережа
Кім про нічний обстріл Миколаєва ракетами С-300: «Такого не було з 2022 року»

Гауляйтер окупованих сіл на Кінбурні поскаржився на російську армію: «Масове мародерство, вандалізм та загрози життю»

Готуйтесь до холодів: На Миколаївщині прогнозують до -2°

«Дуже детальний документ», — Арахамія високо оцінив реалістичність «Плану Перемоги» від Зеленського

2 години тому

Миколаївський зоопарк шукає підрядників для постачання корму у 2025 році: на це планують витратити ₴8 млн

Головне сьогодні