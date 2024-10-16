Росіяни обстріляли житловий будинок на Херсонщині: постраждали дві жінки

Російські війська атакували Білозерку Херсонської області. Фото: Херсонська обласна державна адміністрація

Ввечері 16 жовтня російські війська атакували Білозерку Херсонської області. Внаслідок обстрілу двоє людей поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що росіяни влучили у житловий будинок, через це постраждали дві жінки, 59 та 60 років.

«Першу — шпиталізували до лікарні з вибуховою травмою, контузію, пораненням ноги. Другій потерпілій меддопомогу надали на місці. Вона дістала вибухову травму, контузію та забій голови», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській області за минулу добу, 15 жовтня, внаслідок російських ударів постраждали шість людей. Російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адмінбудівлю та житлові квартали.