На Одещині в лісопосадці знайшли понівечене тіло: поліція розслідує вбивство
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- Марія Хаміцевич
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15:19, 21 жовтня, 2024
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Вчора ввечері, 20 жовтня, в лісопосадці у Балтській громаді Одеської області знайшли обгоріле й понівечене тіло.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Одеської області.
Наразі на місці події працюють слідчі, судово-медичні експерти, криміналістична лабораторія, кінологи, оперативники та інші фахівці поліції. Тіло для встановлення причин смерті направили на експертизу.
Також за даним фактом розпочали провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.
Нагадаємо, в Одеській області поліція виявила закривавлене тіло 31-річного чоловіка, який лежав на веранді приватного будинку. Власниця будинку пояснила, що померлий — її син. Слідчі затримали жінку та підозрюють її у вбивстві. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.
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