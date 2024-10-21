На Одещині в лісопосадці знайшли понівечене тіло: поліція розслідує вбивство

Вчора ввечері, 20 жовтня, в лісопосадці у Балтській громаді Одеської області знайшли обгоріле й понівечене тіло, фото: Нацполіція

Вчора ввечері, 20 жовтня, в лісопосадці у Балтській громаді Одеської області знайшли обгоріле й понівечене тіло.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

Наразі на місці події працюють слідчі, судово-медичні експерти, криміналістична лабораторія, кінологи, оперативники та інші фахівці поліції. Тіло для встановлення причин смерті направили на експертизу.

Також за даним фактом розпочали провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.

Вчора ввечері, 20 жовтня, в лісопосадці у Балтській громаді Одеської області знайшли обгоріле й понівечене тіло, фото: Нацполіція

Нагадаємо, в Одеській області поліція виявила закривавлене тіло 31-річного чоловіка, який лежав на веранді приватного будинку. Власниця будинку пояснила, що померлий — її син. Слідчі затримали жінку та підозрюють її у вбивстві. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.