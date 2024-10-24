Завтра на Миколаївщині очікується низький рівень пожежної небезпеки
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- Анна Гакман
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22:35, 24 жовтня, 2024
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Завтра, 25 жовтня, на Миколаївщині прогнозується низький рівень пожежної небезпеки.
За даними метеорологів, ситуація виглядає наступним чином:
- Первомайськ — III клас
- Вознесенськ — III клас
- Баштанка — III клас
- Миколаїв — III клас
- Очаків — III клас
«Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж, проте все ще слід бути обережними та уникати використання відкритого вогню у природних зонах», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаївській області за добу рятувальники ліквідували пʼять пожеж. Тричі пожежі виникали на відкритих територіях, також загорілося авто та господарчий будинок.
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