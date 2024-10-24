Завтра на Миколаївщині очікується низький рівень пожежної небезпеки

Завтра, 25 жовтня, на Миколаївщині прогнозується низький рівень пожежної небезпеки.

За даними метеорологів, ситуація виглядає наступним чином:

Первомайськ — III клас

Вознесенськ — III клас

Баштанка — III клас

Миколаїв — III клас

Очаків — III клас

Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині. Зображення: Гідрометцентр

«Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж, проте все ще слід бути обережними та уникати використання відкритого вогню у природних зонах», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаївській області за добу рятувальники ліквідували пʼять пожеж. Тричі пожежі виникали на відкритих територіях, також загорілося авто та господарчий будинок.