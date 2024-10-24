  • четвер

    24 жовтня, 2024

  • 8.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 24 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 8.8° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Завтра на Миколаївщині очікується низький рівень пожежної небезпеки

Завтра, 25 жовтня, на Миколаївщині прогнозується низький рівень пожежної небезпеки. 

За даними метеорологів, ситуація виглядає наступним чином:

  • Первомайськ — III клас 
  • Вознесенськ — III клас 
  • Баштанка — III клас 
  • Миколаїв — III клас 
  • Очаків — III клас 
Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині. Зображення: ГідрометцентрРівень пожежної небезпеки на Миколаївщині. Зображення: Гідрометцентр

«Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж, проте все ще слід бути обережними та уникати використання відкритого вогню у природних зонах», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаївській області за добу рятувальники ліквідували пʼять пожеж. Тричі пожежі виникали на відкритих територіях, також загорілося авто та господарчий будинок.

Останні новини про: Пожежі

За добу вогнеборці на Миколаївщині загасили чотири пожежі, на одній загинув чоловік
На Миколаївщині зберігається низький рівень пожежної небезпеки
Пʼять пожеж виникло у Миколаєві та області за добу: горів сухостій, будинки та авто

Читайте також:

новини

Кім заявив про підтримку Плану перемоги Зеленського

Олена Козубовська
новини

«Знову цей злощасний проєкт», — профільна комісія відхилила прохання поліції про новий штрафмайданчик

Олена Козубовська
новини

Миколаївські депутати просять відновити роботу комітету з доступності для людей з інвалідністю

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві на місці зрубаних платанів підрядник відновив будівництво кіосків і вже залив фундамент

Аліна Квітко
новини

«Ми вклалися у строки», — за рік «Нібулон» самостійно розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині

Юлія Бойченко

Останні новини про: Пожежі

Пʼять пожеж виникло у Миколаєві та області за добу: горів сухостій, будинки та авто
На Миколаївщині зберігається низький рівень пожежної небезпеки
За добу вогнеборці на Миколаївщині загасили чотири пожежі, на одній загинув чоловік

На компенсацію проїзду пільговиків у Миколаєві планують виділити ₴180 млн

«Знову цей злощасний проєкт», — профільна комісія відхилила прохання поліції про новий штрафмайданчик

6 годин тому

Кім просить Кабмін спеціальні умови бронювання для бізнесу прифронтових регіонів

Альона Коханчук

Головне сьогодні