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На Миколаївщині вибухотехніки поліції знищили касетні боєприпаси

На Миколаївщині виявили вибухонебезпечні предмети. Фото: НаціполіціяНа Миколаївщині виявили вибухонебезпечні предмети. Фото: Націполіція

У полі біля одного з сіл Снігурівської громади Миколаївської області місцеві мешканці виявили вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що фахівці оперативно прибули на місце подій, оглянули територію та знешкодили касетні бойові елементи на місці знахідки.

«Зважаючи на те, що касетні бойові елементи є вкрай небезпечними і транспортувати їх неможливо, вибухотехніки знищили методом контрольованого підриву на місці виявлення із дотриманням усіх норм безпеки», — йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині виявили вибухонебезпечні предмети. Фото: НаціполіціяНа Миколаївщині виявили вибухонебезпечні предмети. Фото: Націполіція
На Миколаївщині виявили вибухонебезпечні предмети. Фото: НаціполіціяНа Миколаївщині виявили вибухонебезпечні предмети. Фото: Націполіція

У поліції, нагадали, як діяти, якщо виявили вибухівку:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до неї; 
  • повідомте про знахідку на спецлінію 102; 
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів; 
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів. 

Скільки українців постраждали від мін?

За даними Міністерства внутрішніх справ України, за два роки 610 людей дістали травм, 277 — загинули під час підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих — у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. 

У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці. Згодом, 22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.

20 вересня 2023 року у Снігурівці на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували. Пізніше, 11 жовтня у полі біля міста Снігурівка року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.

Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей. 5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.

Нагадаємо, що на базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 12 березня 2024 року відкрили інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.

Раніше, у серпні 2023 року миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який працює у різних населених пунктах області. Його створили, щоб мінімізувати ризики та охопити якомога більше мешканців області, особливо на деокупованих територіях або у населених пунктах, де велись активні бойові дії.

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