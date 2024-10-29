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Росіяни уночі вдарила по Харкову ракетою-гібридом «Грім-Є1»: є загиблі

«Грім-Є1». Фото: Експрессо«Грім-Є1». Фото: Експрессо

У ніч на 29 жовтня росіяни завдали удару по житловому сектору Харкова ракетою-гібридом «Грім-Є1». Четверо людей загинули

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Удар стався о 2:51 по будинках в Основ’янському район. Зазначається, що унаслідок атаки повністю зруйновано чотири будинки, ще 19 – пошкоджені.

Загинуло четверо людей, тіла яких рятувальники деблокували з-під завалів протягом ночі.

«Останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову – бʼє по житлових будинках, по наших історичних памʼятках, по символах міста, таких, як «Держпром». Прошу всіх бути дуже обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги», – зазначив Ігор Терехов.

Фахівці зазначають, що ракета «Грім-Є1» виготовлена на базі радянської ракети Х-38. Фактично, ця зброя – гібрид плануючої бомби та ракети.  «Грім-Є1» на відміну від звичайних планерних бомб має реактивний двигун, що дає змогу збільшити дальність ураження.

Нагадаємо, що у Херсонській області минулої доби, 28 жовтня, через російські удари двоє людей загинули, ще 16 зазнали поранень.

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