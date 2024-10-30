Жителька Києва після шопінгу в секонд-хенті повернулась додому без власного пальто, його випадково продали

У секонд-хенді поки жінка приміряла одяг, її власне пальто продали. Ілюстраційне фото

Жителька Києва пішла вибирати осінній одяг до магазину вживаних товарів, але повернулася додому без власного пальто.

Про це розповіла містянка у соціальних мережах, пише Big Kyiv.

Жінка розказала, що довго гуляла магазином, після того їй стало спекотно. Тому вона поклала своє пальто на стійку біля продавців, і пішла роздивлятися товар та приміряти речі. Коли повернулася, виявила, що її верхнього одягу немає.

Щоб з’ясувати, хто поцупив пальто, клієнтка та продавці вирішили подивитися камери відоспостереження.

Зрештою виявилося, що пальто продали іншим людям, які вибрали собі купу одягу.

Однак жінка зазначила, що вважає ситуацію, своєю виною. Ця історія вкотре нагадує, як важливо бути уважними, аби не закрутилась голова під час шопінгу.

Нагадаємо, інфляція на споживчому ринку Миколаївської області в серпні 2024 року порівняно з липнем склала 0,6%. У серпні яйця подорожчали на 16%, а одяг став дешевшим на 5%