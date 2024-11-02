Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: восьмеро поранених, серед них двоє дітей

Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину в суботу, 2 листопада, поранено вісім осіб, зокрема двох дітей.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пошкоджено інфраструктурні об’єкти.

Сергій Лисак зазначив, що загалом через російську атаку постраждали восьмеро людей.

«Двох дітей, які отримали поранення під час ракетного удару по Дніпровському району, госпіталізували. У дівчинки 8 років осколкові ураження обличчя, у 15-річного хлопця – обох гомілок. Вони у задовільному стані. У лікарні й 83-річна жінка – «важка». У неї травмована нога», – написав він, додавши, що решті потерпілих допомогу надали на місці.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили обстріли та авіаудари по населених пунктах Херсонської області. Під обстрілами та авіаударами опинилися Берислав, Микільське, Томина Балка, Станіслав, Широка Балка, Тягинка, Томарине, Качкарівка, Білозерка, Гаврилівка, Комишани, Антонівка, Придніпровське та Львове.