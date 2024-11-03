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Нічна атака росіян на Київ: пошкоджено високовольтну ЛЕП та вікна у трьох будинках

Наслідки російської атаки на Київ 3 листопада, фото: КМДАНаслідки російської атаки на Київ 3 листопада, фото: КМДА

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) розповіли про атаку та наслідки падіння уламків російських дронів вночі та вранці 3 листопада.

У КМВА опублікували фото цих наслідків.

Зокрема, уламками пошкоджені дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти. Крім того, вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон гуртожитку на першому та другому поверхах та скління вікон в офісній будівлі з першого по девʼятий поверхи. Постраждалих немає.

У КМВА додали, що дрони були запущені переважно з північного-східного напрямку. На Київ БпЛА заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах.

Протягом ночі повітряну тривогу в місті оголошувалли двічі, сумарно вона тривала пʼять з половиною годин.

Наслідки російської атаки на Київ 3 листопада, фото: КМДАНаслідки російської атаки на Київ 3 листопада, фото: КМДА
Наслідки російської атаки на Київ 3 листопада, фото: КМДАНаслідки російської атаки на Київ 3 листопада, фото: КМДА
Наслідки російської атаки на Київ 3 листопада, фото: КМДАНаслідки російської атаки на Київ 3 листопада, фото: КМДА

Начальник КМВА Сергій Попка зазначив, що сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці. Внаслідок відбиття атаки зафіксовали падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста.

Наслідки російської атаки на Київ 3 листопада, фото: КМДАНаслідки російської атаки на Київ 3 листопада, фото: КМДА
Наслідки російської атаки на Київ 3 листопада, фото: КМДАНаслідки російської атаки на Київ 3 листопада, фото: КМДА
Наслідки російської атаки на Київ 3 листопада, фото: КМДАНаслідки російської атаки на Київ 3 листопада, фото: КМДА

Нагадаємо, що вночі над Миколаївщиною збили чотири «Шахеди». Крім того, минулої доби, 2 листопада, росіяни тричі атакували Куцурубську громаду з FPV-дронів. Постраждалих серед цивільних немає.

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