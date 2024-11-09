  • субота

    9 листопада, 2024

  • 8.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 8.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Рятувальники дев'ять разів за добу гасили пожежі на Миколаївщині: горіли будинки та автомобіль

Пожежа будинку на Миколаївщині, архівне фото ДСНСПожежа будинку на Миколаївщині, архівне фото ДСНС

Впродовж 8 листопада рятувальники дев'ять разів гасили пожежі, які виникли у Миколаївській області.

Горіли житлові будинки, лазня, автомобіль, сміття та листя, повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській областію 

Чотири пожежі сталися в житловому секторі. У Вознесенському та Баштанському районах горіли житловий будинок та споруда, що не використовується. В обох випадках площа пожежі склала 10 метрів квадратних.

Ще дві пожежі сталися в Первомайську. Там зайнялася лазня на території приватного будинку. Протягом години вогнеборці загасили пожежу площею 40 квадратних метрів. Майже одночасно за іншою адресою зайнявся автомобіль ВАЗ 2106 – вогонь перекинувся на гараж на території приватного будинку. Рятувальники загасили пожежу площею 80 квадратних метрів. По всім випадкам причина пожежі встановлюється, постраждалих немає.

Ще п'ять пожеж за добу – це випадки займань сміття, сухої трави та листя на відкритій території. В селі Лиса Гора Первомайського району пожежу сухостою площею 1,5 гектара загасили вогнеборці місцевої пожежної охорони «Софіївка». По іншим випадкам площа незначна.

Нагадаємо, впродовж 7 листопада пожежники вісім разів гасили пожежі у Миколаївській області, шість з них – у житловому секторі.

Останні новини про: Пожежі

За добу на Миколаївщині столося 16 пожеж: горіли будинки, зокрема й через обстріл
За добу на Миколаївщині виникло девʼять пожеж: горіли будинки та гараж
Люди врятували двох чоловіків під час пожеж у Миколаєві та області
Реклама

Читайте також:

новини

«Почути, щоб почати»: у Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Голубʼятникової

Даріна Мельничук
новини

Які бувають типи мін і як їх розрізняти? Розповідаємо

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві планують відновити будівництво тролейбусної лінії в Корабельний район

Аліна Квітко
новини

Росіянину, який наказав облити паливом жительку Миколаївщини, щоб побачити як горить «мати укропа», оголосили підозру

Аліса Мелік-Адамян
новини

Дитсадки в Миколаєві: укриття роблять у 14 закладах, ще один скоро відкриють

Володимир Коваль

Останні новини про: Пожежі

Люди врятували двох чоловіків під час пожеж у Миколаєві та області
За добу на Миколаївщині виникло девʼять пожеж: горіли будинки та гараж
За добу на Миколаївщині столося 16 пожеж: горіли будинки, зокрема й через обстріл

Недостатньо щільне паркування в кишені: Водійка отримала штраф ₴6 тисяч за перекриття руху трамвая

Юлія Бойченко

РФ атакувала FPV-дронами громаду на Миколаївщині: пошкоджено будинок та автівку

Білгород-Дністровський порт продали за ₴90 млн: це вдвічі менше за початкову ціну

Компанія з Миколаєва приватизує Одеський протезний завод за ₴53 млн

У Миколаєві вдруге не змогли знайти підрядника для декомунізації меморіалу Ольшанців за ₴672 тис.

СУСПІЛЬСТВО

Олена Козубовська