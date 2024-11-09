Рятувальники дев'ять разів за добу гасили пожежі на Миколаївщині: горіли будинки та автомобіль

Пожежа будинку на Миколаївщині, архівне фото ДСНС

Впродовж 8 листопада рятувальники дев'ять разів гасили пожежі, які виникли у Миколаївській області.

Горіли житлові будинки, лазня, автомобіль, сміття та листя, повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській областію

Чотири пожежі сталися в житловому секторі. У Вознесенському та Баштанському районах горіли житловий будинок та споруда, що не використовується. В обох випадках площа пожежі склала 10 метрів квадратних.

Ще дві пожежі сталися в Первомайську. Там зайнялася лазня на території приватного будинку. Протягом години вогнеборці загасили пожежу площею 40 квадратних метрів. Майже одночасно за іншою адресою зайнявся автомобіль ВАЗ 2106 – вогонь перекинувся на гараж на території приватного будинку. Рятувальники загасили пожежу площею 80 квадратних метрів. По всім випадкам причина пожежі встановлюється, постраждалих немає.

Ще п'ять пожеж за добу – це випадки займань сміття, сухої трави та листя на відкритій території. В селі Лиса Гора Первомайського району пожежу сухостою площею 1,5 гектара загасили вогнеборці місцевої пожежної охорони «Софіївка». По іншим випадкам площа незначна.

Нагадаємо, впродовж 7 листопада пожежники вісім разів гасили пожежі у Миколаївській області, шість з них – у житловому секторі.