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Люди врятували двох чоловіків під час пожеж у Миколаєві та області

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

7 листопада та в ніч на 8 листопада пожежники вісім разів залучались до ліквідації пожеж, які виникли в регіоні. Серед усіх епізодів шість разів горіло в житловому секторі, на двох сусіди врятували мешканців будинків.

Як повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївщини, перший випадок стався вранці у селі Новопетрівка Баштанського району. Займання виявив власник будинку, який розповів, що здавав будинок 59-річному чоловіку.

Зазначається, що коли господар побачив полумʼя з вікон оселі, зрозумів, що людина може знаходитись всередині, тож до прибуття рятувальників кинувся рятувати того. Знайшов постраждалого поряд із вікном і одразу витяг його на свіже повітря. Вогнеборці загасили пожежу площею 60 квадратних метрів. 

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Другий епізод із порятунком стався у Миколаєві. Тут в будинку типу «жилкоп» загорівся матрац в однокімнатній квартирі. Сусіди, що побачили дим з оселі, кинулись всередину та витягли на свіже повітря 42-річного чоловіка, а також не дали розвинутись пожежі, загасивши тліючий матрац.

Обох постраждалих госпіталізували, вони надихалися димом. Причини займань наразі встановлюються.

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що 6 листопада, та в ніч на 7 листопада рятувальники девʼять разів залучались до ліквідації пожеж, які виникли у Миколаївській області.

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