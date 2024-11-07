За добу на Миколаївщині виникло девʼять пожеж: горіли будинки та гараж

Пожежа у Миколаївській області, фото ДСНС Миколаївщини

Протягом доби, 6 листопада, та в ніч на 7 листопада рятувальники девʼять разів залучались до ліквідації пожеж, які виникли у Миколаївській області.

Як повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївщини, пожежі виникали в усіх районах області.

Сім разів горіло в житловому секторі, зокрема палали: гараж, господарча споруда, приватні будинки та квартира в багатоповерхівці.

Також зареєстровано займання в магазині господарчих товарів. Сталось це у Веселинівській громаді Вознесенського району. Вогнеборці загасили пожежу площею 100 квадратних метрів. У підвозі води допомагали місцеві підприємці.

Загалом від ДСНС до гасіння усіх пожеж залучались 50 вогнеборців, 12 спецавтомобілів, в одному випадку допомагала місцева пожежна охорона.

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Нагадаємо, що 5 листопада вогнеборці 16 разів гасили пожежі різного характеру на Миколаївщині. Рятувальники реагували на обстріли та загоряння будинків, допомагали в селах та містах.