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За добу на Миколаївщині столося 16 пожеж: горіли будинки, зокрема й через обстріл

Пожежі у Миколаєві та області 5 листопада, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаєві та області 5 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини

Минулої доби вогнеборці 16 разів гасили пожежі різного характеру на Миколаївщині. Рятувальники реагували на обстріли та загоряння будинків, допомагали в селах та містах.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, двічі горіло від російських обстрілів в Миколаївському районі.

Ворог завдав артилерійського обстрілу по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Рятувальникам довелось гасити пожежу господарчої споруди на території приватного будинку. Її ліквідували площею 15 квадратних метрів. Також, під ворожий обстріл потрапив Очаків. Тут загорівся житловий будинок. Займання ліквідували на площі 2 квадратних метри.

Пожежі у Миколаєві та області 5 листопада, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаєві та області 5 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаєві та області 5 листопада, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаєві та області 5 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаєві та області 5 листопада, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаєві та області 5 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини

Ще шість пожеж, які виникали з інших причин зареєстровано у приватному секторі. Рятувальники залучались до ліквідації займання господарчої будівлі та дров загальною площею 30 квадратних метрів у селі Богданівка Вознесенського району. У Вознесенську горіло перекриття житлового будинку на площі 15 квадратних метрів. 

Пожежу житлового будинку площею 70 квадратних метрів ліквідували у селі Любомирівка Миколаївського району.

У Миколаєві підрозділи ДСНС загасили незначну пожежу балкона в дев’ятиповерхівці, ще з двома схожими самостійно впорались мешканці. Також пожежу будинку, що не експлуатується площею 30 квадратних метрів, будівлю господарчого призначення на площі 15 квадратних метрів, металевого вагончика на площі 8 квадратних метрів, станції технічного обслуговування (20 квадратних метрів) приборкали у місті протягом дня.

Крім того, займання соломи на присадибній ділянці ліквідували пожежні у селі Анатолівка у Миколаївському районі.

Пожежі у Миколаєві та області 5 листопада, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаєві та області 5 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаєві та області 5 листопада, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаєві та області 5 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаєві та області 5 листопада, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаєві та області 5 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що з початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. За цей період від пожеж у регіоні загинуло 34 людини, ще 33 травмовані. Врятувати вдалося 25 людей, зазначають надзвичайники.

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