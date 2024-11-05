В Інгульському районі Миколаєва горіла СТО
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- Марія Хаміцевич
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11:16, 05 листопада, 2024
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Вранці 5 листопада в Інгульському районі Миколаєва загорілось одне з приміщень станції технічного обслуговування.
Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, що враховуючи ризик розповсюдження пожежі на територію усієї станції на місце по підвищеному номеру виклику направили два відділення пожежно-рятувальних частин, спецтехніку 1 ДПРЧ та чергову зміну надзвичайників.
Зазначається, що вогнеборці оперативно приборкали пожежу на площі 20 квадратних метрів та вберегли станцію технічного обслуговування від знищення. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що Миколаївській області 4 листопада сталося 6 пожеж, в тому числі у приватних будинках. Вогнеборці ліквідували займання на значних площах. Причини пожеж встановлюються.
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