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В Інгульському районі Миколаєва горіла СТО

Пожежа СТО в Інгульському районі Миколаєва, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа СТО в Інгульському районі Миколаєва, фото: ДСНС Миколаївщини

Вранці 5 листопада в Інгульському районі Миколаєва загорілось одне з приміщень станції технічного обслуговування.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, що враховуючи ризик розповсюдження пожежі на територію усієї станції на місце по підвищеному номеру виклику направили два відділення пожежно-рятувальних частин, спецтехніку 1 ДПРЧ та чергову зміну надзвичайників.

Зазначається, що вогнеборці оперативно приборкали пожежу на площі 20 квадратних метрів та вберегли станцію технічного обслуговування від знищення. Причина пожежі встановлюється.

Пожежа СТО в Інгульському районі Миколаєва, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа СТО в Інгульському районі Миколаєва, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа СТО в Інгульському районі Миколаєва, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа СТО в Інгульському районі Миколаєва, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа СТО в Інгульському районі Миколаєва, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа СТО в Інгульському районі Миколаєва, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа СТО в Інгульському районі Миколаєва, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа СТО в Інгульському районі Миколаєва, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа СТО в Інгульському районі Миколаєва, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа СТО в Інгульському районі Миколаєва, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що Миколаївській області 4 листопада сталося 6 пожеж, в тому числі у приватних будинках. Вогнеборці ліквідували займання на значних площах. Причини пожеж встановлюються.

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