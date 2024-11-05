Шість пожеж в Миколаївській області за добу: горіли будинки та літня кухня

Пожежа в Миколаївській області 4 листопада, фото: ДСНС

У Миколаївській області 4 листопада сталося 6 пожеж, в тому числі у приватних будинках. Вогнеборці ліквідували займання на значних площах. Причини пожеж встановлюються.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, о 14:33 до них надійшло повідомлення про те, що у Вознесенську горить дах двоповерхового житлового будинку. Вогнеборці, що працювали на місці, за півтори години загасили займання на площі 60 квадратних метрів.

Також, орієнтовно о 16:30 загорівся будинок у селі Висунськ Баштанського району, але рятувальників сповістили про це тільки за пів години, коли господарі повернулись додому та виявили пожежу.

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Враховуючи те, що вогонь вже за цей час встиг розповсюдитись, тому на місце направили відділення місцевого підрозділу та додатково сусіднього. Близько двох годин вогнеборці гасили пожежу. Її ліквідували площею 100 квадратних метрів.

Вночі, вже 5 листопада, виникла ще одна пожежа в житловому секторі у селі Василівка Вознесенського району. Там горіла літня кухня. Займання загасили на площі 36 квадратних метрів. Від вогню врятували житловий будинок, гараж та господарчу споруду.

Причини всіх пожеж наразі встановлюються. Загалом за добу виникло шість пожеж, серед інших — горіли сміття та трава.

Пожежа в Миколаївській області 4 листопада, фото: ДСНС Пожежа в Миколаївській області 4 листопада, фото: ДСНС

Нагадаємо, що 3 листопада та в ніч на 4 листопада в Миколаївській області виникло шість пожеж. Тричі горіло в житловому секторі, двічі господарі встигли своєчасно відреагувати та загасити полум’я.