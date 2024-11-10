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У Єгипті перекинувся туристичний автобус: серед постраждалих – українці

У Єгипті перевернувся автобус з туристами, серед потерпілих — українці. Фото: cairo24.comУ Єгипті перевернувся автобус з туристами, серед потерпілих — українці. Фото: cairo24.com

У районі міста Рас-Сідр на сході Єгипту сталася аварія туристичного автобуса, в якій постраждали 40 пасажирів, серед них є громадяни України.

Про це повідомляє місцеве видання Cairo24.

Інцидент стався у неділю, 10 листопада. За даними поліції, автобус, який перевозив туристів, перекинувся, що спричинило травмування пасажирів.

«Машини швидкої допомоги негайно вирушили до місця події, щоб доставити поранених до лікарні для надання необхідної медичної допомоги», — йдеться в повідомленні.

Серед постраждалих є українці, туристи з Казахстану, Азербайджану та Єгипту.

Нагадаємо, у Люблінському воєводстві Польщі 20 червня автобус із громадянами України з’їхав у кювет та перекинувся на бік. Зазначається, що усього в автобусі на момент аварії перебували 58 людей. Унаслідок ДТП постраждали 14 українців. Серед потерпілих — двоє дітей, 13 людей госпіталізували.

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