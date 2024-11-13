У Миколаєві взяли під варту підозрюваного, який насмерть збив жінку

Фото з місця ДТП / пресслужба Нацполіції в Миколаївській області

Суддя Центрального районного суду Миколаєва ухвалила рішення взяти під варту 46-річного водія, який насмерть збив жінку та втік з місця аварії.

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

«Відповідно до матеріалів клопотання, чоловік рухаючись за кермом автомобіля в мікрорайоні Мала Корениха здійснив наїзд на жінку, яка йшла з правого краю смуги для руху в попутному з ним напрямку. Після чого, не зупиняючи автомобіль, залишив місце дорожньо-транспортної пригоди. Внаслідок ДТП, жінка отримала тілесні ушкодження від яких померла на місці», — говориться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні підозрюваний визнав свою провину та просив суд обрати запобіжний захід, а не триманням під вартою.

Однак, враховуючи наявність ризиків переховування та впливу на свідків, суддя вирішила взяти чоловіка під варту із правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

Раніше повідомлялось, що миколаївські правоохоронці розшукали водія, який збив жінку та втік з місця ДТП.