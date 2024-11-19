Графік відключень світла у Миколаєві та області 20 листопада

Відключення світла, фото: Getty Image

У Миколаївській області 20 листопада діятимуть графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що відключатимуть по одній черзі в період з 06:00 до 22:00 годин.

Відключатимуть в почерговому розрізі:

Реклама

1 черга: 08:00 - 10:00

2 черга: 14:00 - 16:00

20:00 - 22:00

3 черга: 18:00 - 20:00

4 черга: 06:00 - 08:00

12:00 - 14:00

5 черга: 16:00 - 18:00

6 черга: 10:00 - 12:00

Нагадаємо, в усіх регіонах України вимушено застосовують графіки відключень світла внаслідок російської атаки.