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Графік відключень світла у Миколаєві та області 20 листопада

Відключення світла, фото: Getty ImageВідключення світла, фото: Getty Image

У Миколаївській області 20 листопада діятимуть графіки погодинних відключень. 

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що відключатимуть по одній черзі в період з 06:00 до 22:00 годин.

Відключатимуть в почерговому розрізі:  

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1 черга:  08:00 - 10:00

               

2 черга:  14:00 - 16:00

                20:00 - 22:00

 

3 черга:  18:00 - 20:00

                              

4 черга:  06:00 - 08:00

               12:00 - 14:00

                           

5 черга:  16:00 - 18:00

              

6 черга:  10:00 - 12:00

Нагадаємо, в усіх регіонах України вимушено застосовують графіки відключень світла внаслідок російської атаки.       

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