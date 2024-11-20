Китайське судно підозрюють у пошкоджені кабелів зв’язку у Балтійському морі

Корабель Yi Peng 3, колишній Avra, у Ванкувері в 2016 році. Фото: Max Wei / MarineTraffic.com

Китайське судно Yi Peng 3 було помічено неподалік двох пошкоджених підводних кабелів зв'язку саме в момент, коли виявили несправності. Флот Данії затримав це судно.

За інформацією в соцмережі «Х» від Сил оборони Данії, кораблі ВМС королівства підійшли до китайського балкера Yi Peng 3.

«Данська оборона може підтвердити, що ми присутні в районі навколо китайського корабля Yi Peng 3. Наразі оборона Данії не має більше коментарів», — йдеться у повідомленні.

17 листопада було пошкоджено підводний кабель між Литвою та Швецією, який забезпечує інтернет-зв'язок між двома країнами. А 18 листопада – єдиний підводний волоконно-оптичний кабель C-Lion-1, який забезпечує зв’язок між Фінляндією та Центральною Європою.

Як повідомляло видання Helsingin Sanomat саме китайський вантажний корабель нещодавно побував у російському порту Усть-Луга. Його зафіксували поблизу місця пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

За даними служби MarineTraffic, корабель наблизився до пошкодженого кабелю незадовго до 10:00, саме тоді було зафіксовано несправність. Наступного ранку два данські військові кораблі слідкували за Yi Peng 3 у Балтійському морі.

Судно довжиною 217 метрів належить китайській компанії Ningbo Yipeng Shipping. Місяць тому корабель вирушив з Середземного моря, пройшов через Балтійське море до порту Усть-Луга, а 11 листопада залишило порт, прямуючи у зворотному напрямку.

Нагадаємо, що у вересні Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на засіданні Ради безпеки ООН окреслив три основні пропозиції Пекіну щодо врегулювання російсько-української війни.