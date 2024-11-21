Знову зміни в графіку відключень: увечері на Миколаївщині без світла одночасно будуть дві черги
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- Анна Гакман
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18:54, 21 листопада, 2024
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На Миколаївщині знову змінили графіки відключення світла. Укренерго дало вказівку про знеструмлення одночасно двох черг з 19:00 до 22:00 години.
Про це повідомили у «Миколаївобленерго».
- До 20:00 години відключеними будуть 5 та 6 черги.
- Після 20:00 (до 22 години) — 3 та 4 черги.
Нагадаємо, що сьогодні мали знеструмлювати одночасно тільки одну чергу.
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