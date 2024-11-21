Знову зміни в графіку відключень: увечері на Миколаївщині без світла одночасно будуть дві черги

На Миколаївщині знову змінили графіки відключення світла. Укренерго дало вказівку про знеструмлення одночасно двох черг з 19:00 до 22:00 години.

Про це повідомили у «Миколаївобленерго».

До 20:00 години відключеними будуть 5 та 6 черги.

Після 20:00 (до 22 години) — 3 та 4 черги.

Нагадаємо, що сьогодні мали знеструмлювати одночасно тільки одну чергу.