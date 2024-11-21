На Миколаївщині змінили розклад відключень світла на 21 листопада: графік
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
12:00, 21 листопада, 2024
-
У Миколаївській області за розпорядженням «Укренерго» до кінця доби будуть знеструмлювати одночасно тільки одну чергу.
Як повідомили у «Миколаївобленерго», відкоригований розклад виглядає наступним чином:
У почерговому розрізі:
- 1 черга: 10:00 — 12:00
- 2 черга: 16:00 — 18:00
- 3 черга: 14:00 — 16:00
- 4 черга: 20:00 — 22:00
- 5 черга: 12:00 — 14:00
- 6 черга: 18:00 — 20:00
На підприємстві також нагадали, що стабілізація роботи енергосистеми — процес складний та «живий», тому ситуація може змінюватися дуже динамічно.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області 21 листопада діють графіки погодинних відключень.
Також по Україні скасували аварійні відключення 21 листопада. Протягом для світло вимикатимуть по черзі.
Останні новини про: Укренерго