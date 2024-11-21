На Миколаївщині змінили розклад відключень світла на 21 листопада: графік

Відключення світла, Фото: «МикВісті»

У Миколаївській області за розпорядженням «Укренерго» до кінця доби будуть знеструмлювати одночасно тільки одну чергу.

Як повідомили у «Миколаївобленерго», відкоригований розклад виглядає наступним чином:

У почерговому розрізі:

1 черга: 10:00 — 12:00

10:00 — 12:00 2 черга: 16:00 — 18:00

16:00 — 18:00 3 черга: 14:00 — 16:00

14:00 — 16:00 4 черга: 20:00 — 22:00

20:00 — 22:00 5 черга: 12:00 — 14:00

12:00 — 14:00 6 черга: 18:00 — 20:00

На підприємстві також нагадали, що стабілізація роботи енергосистеми — процес складний та «живий», тому ситуація може змінюватися дуже динамічно.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області 21 листопада діють графіки погодинних відключень.

Також по Україні скасували аварійні відключення 21 листопада. Протягом для світло вимикатимуть по черзі.