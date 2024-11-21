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Графік відключень світла у Миколаєві та області 22 листопада

Відключення світла. Фото: «МикВісті»Відключення світла. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській області 22 листопада діятимуть графіки погодинних відключень. 

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що відключення проводитимуть за кількома чергами в період з 06:00 до 22:00 годин:

  • 6:00 - 7:00 — одна черга відключень;
  • 7:00 - 18:00 — дві черги відключень;
  • 18:00 - 22:00 — одна черга відключень.
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В почерговому розрізі:

1 черга:  10:00 - 12:00

                16:00 - 18:00

               

2 черга:  10:00 - 12:00

                16:00 - 18:00

 

3 черга:  08:00 - 10:00

                14:00 - 16:00

                          

4 черга:  08:00 - 10:00

                14:00 - 16:00

                20:00 - 22:00

                           

5 черга:  07:00 - 08:00

                12:00 - 14:00

              

6 черга:   06:00 - 08:00

                 12:00 - 14:00

                 18:00 - 20:00

Нагадаємо, в усіх регіонах України вимушено застосовують графіки відключень світла внаслідок російської атаки.   

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