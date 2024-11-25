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Пожежа у Новому Бузі: горів дах житлового будинку

Пожежа в Новому Бузі, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Новому Бузі, фото: ДСНС Миколаївщини

Ввечері 24 листопада у Новому Бузі, що у Баштанському районі Миколаївщини, горів дах житлового будинку.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що вогнеборці приборкали пожежу за пів години площею 5 квадратних метрів. Її причину встановлюють.

Слід зазначити, що це вже другий випадок за останній місяць. Вранці 21 листопада у Новому Бузі також виникла пожежа даху у приватному будинку. Тоді вогнеборцям вдалось врятували помешкання від знищення загасивши пожежу площею 15 квадратних метрів.

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