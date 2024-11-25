Пожежа у Новому Бузі: горів дах житлового будинку
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- Марія Хаміцевич
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9:11, 25 листопада, 2024
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Ввечері 24 листопада у Новому Бузі, що у Баштанському районі Миколаївщини, горів дах житлового будинку.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що вогнеборці приборкали пожежу за пів години площею 5 квадратних метрів. Її причину встановлюють.
Слід зазначити, що це вже другий випадок за останній місяць. Вранці 21 листопада у Новому Бузі також виникла пожежа даху у приватному будинку. Тоді вогнеборцям вдалось врятували помешкання від знищення загасивши пожежу площею 15 квадратних метрів.
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