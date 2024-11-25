Миколаївців запрошують на щорічний джазовий фестиваль

Анонс заходу

У пʼятницю, 29 листопада, в Миколаєві відбудеться джазовий фестиваль за участі чотирьох оркестрів.

Про це повідомляють організатори заходу.

На заході виступатимуть:

Театральний оркестр Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василькіна;

SYMPHO-JAZZ ORCHESTRA естрадно-симфонічний оркестр;

JAZZ TEEN BAND дитячий джазовий оркестр;

PERFORMANCE BIG BAND зірковий біг-бенд.

Також на фестиваль завітає Анастасія Букіна — одна з найвідоміших джазових співачок Одеси;

Захід розпочнеться о 18:30 на сцені концерт-холу ЮНІСТЬ.

Забронювати квитки можна за посиланням: https://mykolaiv.karabas.com/xvi-jazz-fest-jubilee-2024/order/

Нагадаємо, 19 листопада, в Будинку офіцерів флоту (ДОФ) у Миколаєві відкрили виставку, присвячену 1000-му дню повномасштабної війни в Україні.