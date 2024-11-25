Миколаївців запрошують на щорічний джазовий фестиваль
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- Даріна Мельничук
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19:04, 25 листопада, 2024
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У пʼятницю, 29 листопада, в Миколаєві відбудеться джазовий фестиваль за участі чотирьох оркестрів.
Про це повідомляють організатори заходу.
На заході виступатимуть:
- Театральний оркестр Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василькіна;
- SYMPHO-JAZZ ORCHESTRA естрадно-симфонічний оркестр;
- JAZZ TEEN BAND дитячий джазовий оркестр;
- PERFORMANCE BIG BAND зірковий біг-бенд.
Також на фестиваль завітає Анастасія Букіна — одна з найвідоміших джазових співачок Одеси;
Захід розпочнеться о 18:30 на сцені концерт-холу ЮНІСТЬ.
Забронювати квитки можна за посиланням: https://mykolaiv.karabas.com/xvi-jazz-fest-jubilee-2024/order/
Нагадаємо, 19 листопада, в Будинку офіцерів флоту (ДОФ) у Миколаєві відкрили виставку, присвячену 1000-му дню повномасштабної війни в Україні.
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