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На Київщині уламки російських дронів пошкодили будинки та лінію електромережі

Наслідки обстрілу Київщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Київщини, фото: Нацполіція

Росіяни всю ніч атакували Київську область безпілотниками — внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, лінія електропередачі (ЛЕП), гаражі та автомобіль.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Вночі тривога тривала більше 7 годин. В області працювали сили ППО. Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано в 4 районах. Уламками збитих цілей пошкоджено 4 приватні будинки, 2 житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, два гаражі, автомобіль», — зазначив очільника області.

За його словами, пошкодження будинків незначні — вибиті вікна, двері, посічені фасади. Також в одному з населених пунктів пошкоджена лінія електромережі. 

Наслідки обстрілу Київщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Київщини, фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Київщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Київщини, фото: Нацполіція

Голова ОВА підкреслив, що усі ворожі цілі ППО знищила, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допустили, постраждалих серед населення немає.

Наразі оперативні групи працюють над усуненням наслідків ворожої атаки.

Наслідки обстрілу Київщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Київщини, фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Київщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Київщини, фото: Нацполіція

Слід зазначити, що у ніч на 26 листопада російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів — 188, серед яких були ударні безпілотники типу Shahed.

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