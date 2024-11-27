Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Анна Гакман
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7:46, 27 листопада, 2024
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Сьогодні, 27 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. 10 Поздовжня;
- вул. 11 Поздовжня;
- вул. 12 Поздовжня;
- вул. 5 Лінія;
- А проїзд;
- Б проїзд;
- Г проїзд;
- вул. 3 Лінія;
- пр. Миру;
- вул. Південна;
- вул. Гаражна;
- вул. О. Янати;
- пров.Казарського;
- вул. Казарського;
- вул. Кінцева.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. Захисників Миколаєва;
- вул. Данська;
- вул. Героїв Рятувальників;
- вул. Образцова;
- вул. Погранична.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. 2 Інгульська;
- вул. Павла Скоропадського;
- вул. Олексія Вадатурського.
Відключення світла на Миколаївщині
Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.
В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.
Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.
Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.
На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції.
Зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, у деяких містах відразу почали застосовували екстрені відключення електроенергії.
З 18 листопада в усіх регіонах України почали вимушено застосовувати графіки відключень світла внаслідок російської атаки.
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