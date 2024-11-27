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Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла, фото з відкритих джерелВідключення світла, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 27 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. 10 Поздовжня;
  • вул. 11 Поздовжня;
  • вул. 12 Поздовжня;
  • вул. 5 Лінія;
  • А проїзд;
  • Б проїзд;
  • Г проїзд;
  • вул. 3 Лінія;
  • пр. Миру;
  • вул. Південна;
  • вул. Гаражна;
  • вул. О. Янати;
  • пров.Казарського;
  • вул. Казарського;
  • вул. Кінцева.
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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. Захисників Миколаєва;
  • вул. Данська;
  • вул. Героїв Рятувальників;
  • вул. Образцова;
  • вул. Погранична.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. 2 Інгульська;
  • вул. Павла Скоропадського;
  • вул. Олексія Вадатурського.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції

Зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, у деяких містах відразу почали застосовували екстрені відключення електроенергії.

З 18 листопада в усіх регіонах України почали вимушено застосовувати графіки відключень світла внаслідок російської атаки.   

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