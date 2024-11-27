Під час пожежі в лазні на Миколаївщині постраждав чоловік, ілюстративне фото

У селі Партизанське Миколаївського району 26 листопада загорілась лазня на приватній території. Під час пожежі постраждав чоловік.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Коли рятувальники прибули на місце, зʼясувалось, що в результаті пожежі значні опіки отримав 64-річний чоловік. Його відвезли до лікарні.

Вогнеборці загасили займання на площі 20 квадратних метрів, причина пожежі встановлюється. Від вогню вдалося врятувати поруч розташований будинок.

Нагадаємо, що 25 листопада та в ніч на 26 листопада вогнеборці чотири рази залучались до ліквідації пожеж, які виникали в житловому секторі Миколаївської області.