Вогнеборці врятували чоловіка під час пожежі у Вознесенську
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- Марія Хаміцевич
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14:00, 27 листопада, 2024
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Вранці 27 листопада рятувальників сповістили про пожежу приватного будинку у Вознесенську. За інформацією сусідів, в помешканні може знаходитись чоловік.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
По прибуттю на місце, вогнеборці в одній з кімнат виявили чоловіка, винесли на свіже повітря та передали бригаді швидкої допомоги. Медики відвезли його до лікарні.
Пожежу будинку ліквідували площею 20 квадратних метрів, її причина встановлюється.
Раніше у селі Партизанське Миколаївського району 26 листопада загорілась лазня на приватній території. Коли рятувальники прибули на місце, зʼясувалось, що в результаті пожежі значні опіки отримав 64-річний чоловік.
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