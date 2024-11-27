Вогнеборці врятували чоловіка під час пожежі у Вознесенську

Пожежа у Вознесенську 27 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини

Вранці 27 листопада рятувальників сповістили про пожежу приватного будинку у Вознесенську. За інформацією сусідів, в помешканні може знаходитись чоловік.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

По прибуттю на місце, вогнеборці в одній з кімнат виявили чоловіка, винесли на свіже повітря та передали бригаді швидкої допомоги. Медики відвезли його до лікарні.

Пожежу будинку ліквідували площею 20 квадратних метрів, її причина встановлюється.

Пожежа у Вознесенську 27 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Вознесенську 27 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Вознесенську 27 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше у селі Партизанське Миколаївського району 26 листопада загорілась лазня на приватній території. Коли рятувальники прибули на місце, зʼясувалось, що в результаті пожежі значні опіки отримав 64-річний чоловік.