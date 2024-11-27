Незаконна вирубка дерев на Миколаївщині: завдали шкоди на понад ₴60 тисяч

На Миколаївщині зафіксували незаконну вирубку дерев. Фото: Держекоінспекція

На початку листопада у Первомайському районі Миколаївської області виявили незаконну вирубку дерев.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначаєтеся, що інспектори спільно з поліцією виявили незаконну вирубку трьох дерев у захисному лісовому масиві.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 60 тисяч гривень.

«Наразі триває досудове розслідування через незаконну вирубку дерев та встановлюється коло людей, причетних до цього злочину», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Подільському району Одеської області виявили незаконну вирубку дерев.