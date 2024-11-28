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У Миколаєві жінка з газовим балончиком намагалась пограбувати аптеку

У Миколаєві жінка напала на працівницю аптеки та намагалася вкрасти гроші. Фото з відкритих джерел.У Миколаєві жінка напала на працівницю аптеки та намагалася вкрасти гроші. Фото з відкритих джерел.

Центральний суд Миколаєва відправив під варту підозрювану у нападі на працівника аптеки. Жінка також намагалась вкрасти з каси 6400 гривень, але впустила сумку.

Про це повідомили у пресслужбу Центрального суду Миколаєва.

За інформацією слідства, 24 листопада поточного року, підозрювана зайшла в аптеку та розпилила фармацевту в обличчя газ з балончика.  Після цього підозрювана відштовхнула працівника аптеки від каси та дістала звідти 6400 гривень.

Співробітниця аптеки спробувала зупинити підозрювану, яка впустила з рук телефон та сумочку, а потім втікла.

«Фармацевт внаслідок застосування газового балончику отримала опіки рогівок обох очей», — додали у суді.

Підозрювана у судовому засіданні провину визнала. Суд відправив жінку під варту із заставою у сумі 121 тисяча 120 гривень.

Нагадаємо, що у Подільську, що на Одещині, сталася сутичка між поліцією та групою нетверезих чоловіків. Внаслідок чого один із фігурантів отримав вогнепальне поранення, а двоє поліцейських зазнали тілесних ушкоджень.

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