У Миколаєві жінка з газовим балончиком намагалась пограбувати аптеку
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- Альона Коханчук
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16:34, 28 листопада, 2024
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Центральний суд Миколаєва відправив під варту підозрювану у нападі на працівника аптеки. Жінка також намагалась вкрасти з каси 6400 гривень, але впустила сумку.
Про це повідомили у пресслужбу Центрального суду Миколаєва.
За інформацією слідства, 24 листопада поточного року, підозрювана зайшла в аптеку та розпилила фармацевту в обличчя газ з балончика. Після цього підозрювана відштовхнула працівника аптеки від каси та дістала звідти 6400 гривень.
Співробітниця аптеки спробувала зупинити підозрювану, яка впустила з рук телефон та сумочку, а потім втікла.
«Фармацевт внаслідок застосування газового балончику отримала опіки рогівок обох очей», — додали у суді.
Підозрювана у судовому засіданні провину визнала. Суд відправив жінку під варту із заставою у сумі 121 тисяча 120 гривень.
Нагадаємо, що у Подільську, що на Одещині, сталася сутичка між поліцією та групою нетверезих чоловіків. Внаслідок чого один із фігурантів отримав вогнепальне поранення, а двоє поліцейських зазнали тілесних ушкоджень.
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