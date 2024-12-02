Росія вдарила по багатоповерхівці у Тернополі: є загиблий та поранені
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- Марія Хаміцевич
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9:15, 02 грудня, 2024
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Російські військові вдарили безпілотником по Тернополю, вбили одну людину поранили ще трьох, пошкодили житловий будинок, школу та 20 автомобілів.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
«Уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу. Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці розгорнули мобільний пункт незламності для постраждалих та працюють психологи.
Раніше росіяни били по багатоверхівці в Сумах, через ракетний удар загинули 11 людей, 89 поранені.
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