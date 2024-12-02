Росія вдарила по багатоповерхівці у Тернополі: є загиблий та поранені

Наслідки удару росіян по багатоповерхівці у Тернополі, фото: ДСНС України

Російські військові вдарили безпілотником по Тернополю, вбили одну людину поранили ще трьох, пошкодили житловий будинок, школу та 20 автомобілів.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

«Уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу. Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто», — йдеться в повідомленні.

Наслідки удару росіян по багатоповерхівці у Тернополі, фото: ДСНС України Наслідки удару росіян по багатоповерхівці у Тернополі, фото: ДСНС України Наслідки удару росіян по багатоповерхівці у Тернополі, фото: ДСНС України

Зазначається, що на місці розгорнули мобільний пункт незламності для постраждалих та працюють психологи.

Раніше росіяни били по багатоверхівці в Сумах, через ракетний удар загинули 11 людей, 89 поранені.