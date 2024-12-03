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Суд у Миколаєві позбавив батьківських прав двох жінок, які не виховували своїх дітей

У Миколаєві суд позбавив батьківських прав двох жінок. Ілюстраційне фотоДвох мешканок Миколаєва суд позбавив батьківських прав. Ілюстраційне фото

Двох мешканок Миколаєва суд позбавив батьківських прав. Жінки не займались піклуванням та вихованням своїх синів віком 11 та 10 років.

Про це повідомляє Центральний районний суд Миколаєва.

Батьки дітей зазначають, що матері не приймали участь у вихованні своїх синів, свідомо не виконували батьківських обов’язків та погано впливали на їх моральний стан.

Також одна з жінок зловживала спиртними напоями, інша — проявляла неадекватну поведінку та агресію до дитини.

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У суді діти розповіли, що не відчувають турботи від матерів і вважають, що у них їх немає. 

«В обох випадках, жінки у засідання не з’явились, в нотаріально засвідченій заявах надали згоду на позбавлення їх батьківських прав і відмовились від своїх синів», — йдеться у повідомленні.

За інформацією матеріалів суда, з народження дітей лише батько займається їх вихованням та навчанням.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши думки сторін, суд дійшов висновку про наявність підстав для позбавлення двох жінок батьківських прав. 

З метою забезпечення якнайкращих прав та інтересів дитини, суд задовільнив позов та позбавив жінок батьківських прав.

Нагадаємо, у Миколаєві розглядають проєкт міської програми «Діти Миколаєва» на 2025-2027 роки, загальний обсяг фінансування якої становить 13,2 мільйона гривень із місцевого бюджету. Програма орієнтована на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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