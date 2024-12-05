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Держекоінспекція відзвітувала, що у Центральному районі Миколаєва прибрали сміттєзвалище

у Центральному районі Миколаєва прибрали сміттєзвалище. Фото: пресслужба Дерекоінспекціїу Центральному районі Миколаєва прибрали сміттєзвалище. Фото: пресслужба Дерекоінспекції

Несанкціоноване сміттєзвалища з побутових відходів, деревини, пластику, сухого листя та гілля, яке утворилося по Проспекту Героїв України, 12 у Миколаєві — прибрали. 

Про це відзвітували у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Інспектори зазначили, що отримали скаргу від небайдужих мешканців та звернулися до адміністрації району. Після чого комунальники прибрала сміття.

Також в інспекції відзначили, що на вказаній території лише один контейнер для збору твердих побутових відходів, який обслуговував як багатоквартирні будинки, так і приватні садиби поблизу. 

Екологи закликають місцеву владу покращити інфраструктуру для збору сміття.

Слід зазначити, що адміністрації районів Миколаєва у 2025 році планують витратити понад 46 мільйонів гривень на ліквідацію стихійних звалищ.

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