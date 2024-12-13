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У Харкові російський безпілотник влучив у дах житлового будинку

В Харкові безпілотник влучив у дах житлової п’ятиповерхівкиВ Харкові безпілотник влучив у дах житлової п’ятиповерхівки

В Харкові російський безпілотник влучив у дах житлової п’ятиповерхівки.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов та у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Вказується, що росіяни вдарили по житловому будинку в Індустріальному районі близько 01:40 ночі. Інформації щодо постраждалих не надходило.

«13 грудня близько 01:40 ворожий БпЛА влучив у дах п'ятиповерхівки. Виникла пожежа. Пошкоджена покрівля житлового будинку та скління вікон. Попередньо без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вранці п’ятниці, 13 грудня, російські війська атакували українську енергетику.

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