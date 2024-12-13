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Вночі в Миколаївській області можливе аварійне «розвантаження»: задіють дві черги

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

На Миколаївщині, сьогодні вночі, у період з 00:00 до 06:00 буде задіяно графік погодинних відключень (ГПВ) у межах двох черг у визначені «червоні години».

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

«Сьогодні вночі можливе аварійне розвантаження. З ночі до суботи 6 ранку буде задіяно ГПВ в обсязі ДВОХ черг (у закріплені за вашою чергою «червоні години», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаївській області 14 грудня діятимуть графіки погодинних відключень. Відключення проводитимуть за кількома чергами в період з 00:00 до 22:00 годин:

  • 00:00 — 13:00 — одна черга 
  • 13:00 — 17:00 — дві черги
  • 17:00 — 22:00 — одна черга

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

 

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