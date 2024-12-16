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Завтра у Миколаївській області відключень світла не буде

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада. Фото: «МикВісті»Миколаївці під час блекауту, 29 листопада. Фото: «МикВісті»

Завтра, 17 грудня, відключення електроенергії не прогнозується.

Проте «Укренерго» закликають споживати світло ощадливо, щоб уникнути перевантажень у мережі.

«Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. У разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо – не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно  у період з 8:00 до 22:00», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

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