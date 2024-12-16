Завтра у Миколаївській області відключень світла не буде
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- Анна Гакман
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18:21, 16 грудня, 2024
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Завтра, 17 грудня, відключення електроенергії не прогнозується.
Проте «Укренерго» закликають споживати світло ощадливо, щоб уникнути перевантажень у мережі.
«Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. У разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо – не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
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