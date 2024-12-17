У Москві підірвали генерала, відповідального за застосування хімічної зброї
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- Альона Коханчук
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9:34, 17 грудня, 2024
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У Москві підірвали начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Ігоря Кирилова разом з помічником.
Про це повідомили російські Telegram-канали та Слідчий комітет Росії.
Подія трапилася на Рязанському проспекті у Москві. Вказується, що вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому. Мешканці ЖК припускають, що вибуховий пристрій було вмонтовано у самокат, що стояв біля будинку.
Також загибель генерала підтвердили також у Слідкомі РФ. Прізвище помічника не повідомляють.
«Вранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поруч із під'їздом житлового будинку. Унаслідок події загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігор Кіріллов і його помічник», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 9 грудня в окупованому Донецьку у машині підірвався начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков.
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