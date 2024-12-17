У Москві підірвали генерала, відповідального за застосування хімічної зброї

У Москві підірвали генерала Ігоря Кирилова. Фото з Telegram-каналів

У Москві підірвали начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Ігоря Кирилова разом з помічником.

Про це повідомили російські Telegram-канали та Слідчий комітет Росії.

Подія трапилася на Рязанському проспекті у Москві. Вказується, що вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому. Мешканці ЖК припускають, що вибуховий пристрій було вмонтовано у самокат, що стояв біля будинку.

У Москві підірвали генерала Ігоря Кирилова. Фото з Telegram-каналів

Також загибель генерала підтвердили також у Слідкомі РФ. Прізвище помічника не повідомляють.

«Вранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поруч із під'їздом житлового будинку. Унаслідок події загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігор Кіріллов і його помічник», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 9 грудня в окупованому Донецьку у машині підірвався начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков.