Очолила окупаційну селищну раду: жительку Миколаївщини заочно засудили до 6 років тюрми

Жительку Миколаївщини заочно засудили до 6 років тюрми за колабораційну діяльність. Ілюстративне фото: shutterstock

64-річну мешканку села Павлівка Баштанського району, яка під час окупації очолила незаконний орган влади, заочно засудили до 6 років тюрми.

Про це йдеться у вироку Снігурівського районного суду Миколаївської області від 12 грудня, пишуть «МикВісті».

За даними слідства, у серпні 2022 року жінка добровільно очолила Павлівську селищну раду, яка діяла в межах незаконно створеної «військово-цивільної адміністрації Снігурівського району Херсонської області».

Жінка виконувала адміністративно-господарські функції. Зокрема, організувала роботу незаконного апарату, збирала дані про незахищені верстви населення й передавала їх окупаційній адміністрації. Крім того, проводила пропаганду серед населення на підтримку окупаційної влади.

Суд визнав її винною у колабораційний діяльності та засудив до шести років тюрми з конфіскацією всього майна. Також її позбавили права обіймати державні посади на строк 15 років.

Через те, що жінка переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини, вирок набуде чинності після її затримання або добровільної явки до правоохоронних органів.

Нагадаємо, жительку Снігурівки Ірину Подвойську, яка під час окупації очолила так зване «муніципальне унітарне підприємство «Снигирёвский комунальщик», заочно засудили до 6 років увʼязнення.