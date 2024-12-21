  • субота

    21 грудня, 2024

  • 5.4°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 21 грудня , 2024 субота

  • Миколаїв • 5.4° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Очолила окупаційну селищну раду: жительку Миколаївщини заочно засудили до 6 років тюрми

Жительку Миколаївщини заочно засудили до 6 років тюрми за колабораційну діяльність. Ілюстративне фото: shutterstockЖительку Миколаївщини заочно засудили до 6 років тюрми за колабораційну діяльність. Ілюстративне фото: shutterstock

64-річну мешканку села Павлівка Баштанського району, яка під час окупації очолила незаконний орган влади, заочно засудили до 6 років тюрми. 

 Про це йдеться у вироку Снігурівського районного суду Миколаївської області від 12 грудня, пишуть «МикВісті».

За даними слідства, у серпні 2022 року жінка добровільно очолила Павлівську селищну раду, яка діяла в межах незаконно створеної «військово-цивільної адміністрації Снігурівського району Херсонської області».

Жінка виконувала адміністративно-господарські функції. Зокрема, організувала роботу незаконного апарату, збирала дані про незахищені верстви населення й передавала їх окупаційній адміністрації. Крім того, проводила пропаганду серед населення на підтримку окупаційної влади.

Суд визнав її винною у колабораційний діяльності та засудив до шести років тюрми з конфіскацією всього майна. Також її позбавили права обіймати державні посади на строк 15 років.

Через те, що жінка переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини, вирок набуде чинності після її затримання або добровільної явки до правоохоронних органів.

Нагадаємо, жительку Снігурівки Ірину Подвойську, яка під час окупації очолила так зване «муніципальне унітарне підприємство «Снигирёвский комунальщик», заочно засудили до 6 років увʼязнення. 

Реклама

Читайте також:

новини

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська
новини

Кісельова каже, що наглядові ради матимуть реальний вплив на КП Миколаєва: «Важливо, щоб вони не танцювали під чиюсь дудку»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві представили різдвяну експозицію місцевих художників у відновленій виставковій залі

Даріна Мельничук
новини

«Гроші псують людей», — депутат Кантор бачить наглядові ради при КП на добровільних засадах й без зарплат

Аліна Квітко
новини

В Google Maps з’явилися нові назви населених пунктів Миколаївщини

Юлія Бойченко

На Миколаївщині п’яний водій на смерть збив пішохода та втік з місця аварії

Світлана Іванченко

Кинули гранату на подвір’я будинку в Коблевому: підозрюваних затримали та відправили під варту