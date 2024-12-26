Жительку Херсонщини засудили до 10 років за колабораціонізм

На Херсонщині засудили колаборантку до 10 років увʼязнення. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці обвинувачують місцеву жительку села Шевченко Херсонської області в організації та проведенні незаконного референдуму.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що у вересні 2022 року засуджена організовувала та проводила незаконний референдум щодо виходу Херсонщини зі складу України та приєднання тимчасово окупованої території РФ.

«Жінка виконувала працювала «членкинею дільничної виборчої комісії», створеної окупаційною владою, яка діяла на території села Шевченко Скадовського району. Вона видавала бюлетені, допомагала їх заповнювати та вела облік громадян, які взяли участь у голосуванні», — додали у повідомленні.

Скадовська окружна прокуратура визнала жінку винною у колабораційній діяльності за частиною 2 статті 28 та частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Херсонщині до 11 років вʼязниці засудили колишню директорку школи у Білозерській громаді, яка впроваджувала російську навчальну програму в закладі освіти під час окупації регіону.