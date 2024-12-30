У Вознесенську чоловік жбурнув «коктейль Молотова» у двір сусідів

У Вознесенську чоловік жбурнув пляшку із запалювальною сумішшю у двір сусідів. Фото Радіо Львівська хвиля

У Вознесенську чоловік жбурнув пляшку із запалювальною сумішшю у подвір'я сусідів через конфлікт.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області у понеділок, 30 грудня.

За даними правоохоронців, 46-річний підозрюваний посварився з 16-річним сусідом. Він запальної суміші загорілися двері гаража, але його вчасно загасили.

«Напередодні між фігурантом та 16-річним сином потерпілої відбувся конфлікт, після якого зловмисник і вирішив помститись у такий спосіб. Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу». Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що неповнолітній готував диверсію на залізниці у Вознесенську. Суд покарав його умовним терміном.