У Миколаєві вночі загорівся торгівельний кіоск
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- Даріна Мельничук
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9:31, 01 січня, 2025
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Вночі, 1 січня, у Миколаєві на ринку «Колос» вогнеборці загасили пожежу торговельного кіоску площею 50 квадратних метрів.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Крім цього, протягом 31 грудня рятувальники ліквідували 3 пожежі в регіоні.
«Горіли квартира, машина, а також літня кухня. Загалом до гасіння залучалось 32 вогнеборці та 8 одиниць техніки», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 грудня у Миколаївській області сталося чотири пожежі у житлових будинках.
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