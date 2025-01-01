У Миколаєві вночі загорівся торгівельний кіоск

У Миколаєві 1 січня загорівся торгівельний кіоск. Фото: ДСНС

Вночі, 1 січня, у Миколаєві на ринку «Колос» вогнеборці загасили пожежу торговельного кіоску площею 50 квадратних метрів.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Крім цього, протягом 31 грудня рятувальники ліквідували 3 пожежі в регіоні.

«Горіли квартира, машина, а також літня кухня. Загалом до гасіння залучалось 32 вогнеборці та 8 одиниць техніки», — йдеться у повідомленні.

У Миколаєві 1 січня загорівся торгівельний кіоск. Фото: ДСНС

У Миколаєві 1 січня загорівся торгівельний кіоск. Фото: ДСНС

У Миколаєві 1 січня загорівся торгівельний кіоск. Фото: ДСНС

У Миколаєві 1 січня загорівся торгівельний кіоск. Фото: ДСНС

У Миколаєві 1 січня загорівся торгівельний кіоск. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 30 грудня у Миколаївській області сталося чотири пожежі у житлових будинках.