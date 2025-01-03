Минулої доби на Миколаївщині горіли будинок та авто

Пожежа на Миколаївщині 2 січня: фото: ДСНС

Минулої доби, 2 січня, на Миколаївщині виникло дві пожежі. Горів будинок та автомобіль.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У селі Улянівка Вознесенського району виникла пожежа в приватному будинку. Вогнеборці загасили займання площею шість квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється.

Також вночі у Миколаєві горів легковий автомобіль Ford Focus. Надзвичайними ліквідували пожежу площею пʼять квадратних метрів. Попередня причина її виникнення — коротке замикання електропроводки моторного двигуна.

Нагадаємо, що раніше, у Миколаєві на ринку «Колос» вогнеборці загасили пожежу торговельного кіоску площею 50 квадратних метрів.