На Миколаївщині горів будинок: загинув 59-річний чоловік

Пожежа в будинку у селі Любине Широківської громади, фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині в селі Любине горів будинок — 59 річний чоловік загинув.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що вогонь охопив площу 80 квадратних метрів будинку. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1965 року народження.

Пожежа в будинку у селі Любине Широківської громади, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа в будинку у селі Любине Широківської громади, фото: ДСНС Миколаївщини

Загалом за 3 січня та ніч проти 4 січня в області зафіксовано 11 пожеж, з яких 9 — у житловому секторі та 2 — на транспорті.

У Південноукраїнську сталася пожежа у квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхівки. Мешканці будинку, відчувши запах диму, вчасно відчинили двері оселі та врятували 69-річного чоловіка й 62-річну жінку.

Пожежу, яка почалася із загоряння ковдри, ліквідували самостійно до прибуття рятувальників. Постраждалих госпіталізували з отруєнням продуктами горіння.

Також у Миколаєві горіло сміття в приміщенні сміттєзбірника дев’ятиповерхового будинку. Через сильне задимлення з верхніх поверхів евакуювали 8 людей, серед них одну дитину. Пожежу на площі 10 квадратних метрів ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, що протягом 2024 року на Миколаївщині виникло 4 256 пожеж. Було врятовано 73 людини, зокрема 14 дітей.