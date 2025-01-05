У Миколаєві через необережне куріння в квартирі сталася пожежа

У Миколаєві через необережність під час паління сталася пожежа, архівне фото: ДСНС Миколаївщини

Учора, 4 січня, в Інгульському районі Миколаєва сталася пожежа у квартирі через необережність під час паління.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, ще до прибуття підрозділу власники квартири самостійно покинули задимлену оселю.

«Ввечері, 4 січня, до рятувальників звернулись з повідомленням про пожежу в квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхівки в Інгульському районі Миколаєва. Загоряння виникло у ванній кімнаті. На площі 1,5 кв. м вогнеборці його приборкали, тим самим не допустивши розповсюдження на суміжні приміщення», – йдеться у повідомленні.

Скільки пожеж виникло на Миколаївщині протягом 2024 року?

Протягом 2024 року на Миколаївщині виникло 4 256 пожеж. Було врятовано 73 людини, зокрема 14 дітей.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, травмувалися протягом року на пожежах 82 людини, з них 9 дітей. Основними причинами займань, які призводили до загоряння: