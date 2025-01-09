З російського полону повернули 505 морпіхів, однак ще 3 тисячі — у неволі або зникли безвісти

Морпіхів миколаївської 36 бригади повернули з російського полону. Ілюстраційне фото: 36 обрмп ім. контрадмірала М. Білинського

З початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося повернути 505 українських морпіхів, однак, ще 3 тисячі з різних підрозділів — зникли безвісти або перебувають у полоні.

Про це повідомив керівник секретаріату Координаційного штабу із питань поводження із полоненими Богдан Охріменко, пише «Медійна ініціатива за права людини»

За його словами, Україна продовжує наполягати на створенні змішаних медичних комісій (ЗМК), щоб мати доступ до місць утримання хворих та поранених військовополонених.

«Це один із найдієвіших механізмів. Українська сторона втретє в історії започаткувала таку комісію. Ми зі свого боку відпрацювали, абсолютно всі кроки пройшли, передали МКЧХ необхідні документи, визначилися з незалежними лікарями. Чекаємо відповідного погодження від Росії вже більше півтора року», — повідомив Богдан Охріменко.

Крім цього радник департаменту міжнародного права МЗС Богдан Чумак повідомив, що Україна проводить консультації з третіми країнами, аби ті стали державами-покровительками.

Він зазначив, що таке рішення дало б змогу контролювати дотримання належних умов утримання та пришвидшити звільнення полонених. Однак кандидатури має також погодити РФ, тому покровителькою може бути лише нейтральна країна.

Нагадаємо, у грудні під час обміну полоненими вдалось повернути 9 морських піхотинців миколаївської 36 бригади, які потрапили у полон обороняючи Маріуполь.