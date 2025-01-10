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Удар дроном по Миколаєву: в ОВА розповіли про стан пораненого

Обстріл Миколаєва, фото: «МикВісті»Обстріл Миколаєва, архівне фото: «МикВісті»
Минулої доби, 9 січня, росіяни атакували Миколаїв й область дронами та артилерією.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласній військовій адміністрації Віталій Кім.

За його словами, вчора близько 16:10 росіяни атакували Корабельний район Миколаєва безпілотником, тип якого ще встановлюється. Внаслідок влучання поранення отримав 49-річний чоловік. Його госпіталізували, наразі — стан стабільний.

Крім того, вчора близько 12:04 російська армія з артилерії обстріляла Куцурубську громаду. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено чотири приватні будинки, сарай та лінію електропередач. Електропостачання вже відновили. Крім того, за день громада була тричі атакована FPV-дронами, але постраждалих немає.

Нагадаємо, що 8 січня, російська армія обстрілювала з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області. Було також пошкоджено будинки та електромережу. 

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