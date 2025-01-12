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В Україні завершується створення бази для підготовки мінно-пошукових собак

В Україні завершується створення бази для підготовки мінно-пошукових собак, фото: МВС УкраїниВ Україні завершується створення бази для підготовки мінно-пошукових собак, фото: МВС України

В Україні завершується створення міжвідомчої бази, де тренуватимуть кінологів та мінно-пошукових собак.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«Тренувальна база для кінологів. Завершується створення міжвідомчої бази для підготовки мінно-пошукових собак», – йдеться у повідомленні.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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