В Україні завершується створення бази для підготовки мінно-пошукових собак
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- Анна Гакман
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21:34, 12 січня, 2025
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В Україні завершується створення міжвідомчої бази, де тренуватимуть кінологів та мінно-пошукових собак.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
«Тренувальна база для кінологів. Завершується створення міжвідомчої бази для підготовки мінно-пошукових собак», – йдеться у повідомленні.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
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