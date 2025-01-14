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У Первомайську пожежа в сараї мало не знищила житловий будинок

Пожежа у Первомайську 13 січня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Первомайську 13 січня, фото: ДСНС Миколаївщини

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

По прибуттю на місце пожежі вогнеборці намагались не допустити розповсюдження вогню та врятувати будинок.

Загасити пожежу вдалось на площею шість квадратних метрів. Наразі встановлюється причина займання встановлюється.

Пожежа у Первомайську 13 січня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Первомайську 13 січня, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Первомайську 13 січня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Первомайську 13 січня, фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.

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