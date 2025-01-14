У Первомайську пожежа в сараї мало не знищила житловий будинок
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- Марія Хаміцевич
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8:35, 14 січня, 2025
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Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
По прибуттю на місце пожежі вогнеборці намагались не допустити розповсюдження вогню та врятувати будинок.
Загасити пожежу вдалось на площею шість квадратних метрів. Наразі встановлюється причина займання встановлюється.
Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.
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