У Первомайську пожежа в сараї мало не знищила житловий будинок

Пожежа у Первомайську 13 січня, фото: ДСНС Миколаївщини

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

По прибуттю на місце пожежі вогнеборці намагались не допустити розповсюдження вогню та врятувати будинок.

Загасити пожежу вдалось на площею шість квадратних метрів. Наразі встановлюється причина займання встановлюється.

Пожежа у Первомайську 13 січня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Первомайську 13 січня, фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.