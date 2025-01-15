Чотири пожежі виникли у Миколаєві та області за добу: горіли сараї, авто та сміття

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

На території Миколаєва та області протягом 14 січня та в ніч на 15 січня вогнеборці загасили чотири пожежі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Михайлівка Баштанського району на території приватного домоволодіння вогнеборці загасили пожежу легкового автомобіля ВАЗ 2101 площею чотири квадратні метри.

У селі Ковалівка Миколаївського району горіла покрівля сараю. На площі 15 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося врятувати від вогню ще дві споруди, які були розташовані поруч.

У Миколаєві в одному випадку ліквідували займання нежитлової будівлі площею 30 квадратних метрів, в іншому — сміття.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.