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У Миколаївській області перебої на лінії «102»: резервні номери

На Миколаївщині перебої на лінії «102». Фото: Корреспондент.netНа Миколаївщині перебої на лінії «102». Фото: Корреспондент.net

У Миколаєві та області, 15 січня, фіксують перебої на спецлінії «102».

Про це повідомляє Поліція Миколаївської області.

Зазначається, що для реєстрації повідомлень та звернень функціонують альтернативні мобільні номери: 067-543–28-58 та 067-502-89-09.

Також працюють стаціонарні номери телефонів чергових частин:

  • Миколаївського РУП (0512) 53-13-31;
  • відділення поліції № 1 (Центральний) (0512) 53-19-05;
  • відділення поліції № 2 (Інгульський) (0512) 53-13-39;
  • відділення поліції № 3 ( Корабельний) 53-13-35;
  • відділення поліції № 4 (Вітовський) (0512) 53-17-90;
  • відділення поліції № 5 (Миколаївський) (0512) 53-13-41;
  • відділення поліції № 6 (Нова Одеса) (0512) 53-13-45;
  • відділення поліції № 7 (Очаків) (0512) 53-13-47;
  • відділення поліції № 8 (Березанка) (0512) 53-13-10;
  • Вознесенський РУП (0512) 53-13-21;
  • сектор поліцейської діяльності № 1 (Весилинове) (0512) 53-13-19;
  • відділення поліції № 1 (Братське) (0512) 53-13-17;
  • сектор поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 1 (Єланець) (0512) 53-13-27;
  • відділення поліції № 2 (Доманівка) (0512) 53-13-25;
  • відділення поліції № 3 (Южноукраїнськ) (0512) 53-19-59;
  • Баштанський РВП (0512) 53-13-08;
  • відділення поліції № 1 (Новий Буг) (0512) 53-13-43;
  • сектор поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 1 (Казанка) (0512) 53-13-33;
  • відділення поліції № 2 (Снігурівка) 067-544-26-38;
  • сектор поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 2 (Березнегувате) (0512) 53-13-14;
  • Первомайський РВП (0512) 53-19-03;
  • відділення поліції № 1 (Арбузинка) (0512) 53-13-06;
  • відділення поліції № 2 (Врадіївка) (0512) 53-13-23;
  • відділення поліції № 3 (Криве Озеро) (0512) 53-13–37.

У повідомленні додали, що за вказаними номерами телефону можна звернутись до поліції за допомогою або повідомити про злочини чи правопорушення.

Нагадаємо, у Врадіївці, що на Миколаївщині, поліція розслідує вбивство 78-річної жінки. Правоохоронці встановили, що її вбив сусід — під час сварки він завдав жінці численних ножових поранень і зник із місця злочину. 

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